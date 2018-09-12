В Минске задержаны сбытчики гашиша и марихуаны

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 сентября 2018, Ср
+21°C
Переменная облачность EUR 2.5187
USD 2.1673
RUB 3.0966
Главное
Фото из архива Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан
Президент
Лукашенко прокомментировал масштабную антикоррупционную кампанию в здравоохранении
Президент
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Общество
Квартиру от "Евроопт" выиграла покупательница онлайн-гипермаркета "ГиперМолл" из деревни Городец Шкловского района!
Общество
Беларусь предлагает совмещать деятельность Конгресса местных и региональных властей Совета Европы с ЦУР
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой - мнение
12:26 Технологии
Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕБРР при реконструкции аварийных мостов
12:15 Экономика
Жан-Клод Юнкер предложил уменьшить долю доллара в расчетах за энергоносители
12:00 В мире
Ученые поймали странные сигналы из карликовой галактики
11:57 Технологии
Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации ОАО "КИМ"
11:49 Новости компаний
До +26°С и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября
11:43 Общество
Путин рассказал, что подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей - гражданские люди
11:42 В мире
Правительство рассчитывает на вхождение ЕБРР в состав акционеров Белинвестбанка до конца года
11:40 Экономика
Крупные региональные ярмарки пройдут осенью в семи городах Минской области
11:34 Регионы
"Газель" насмерть сбила велосипедиста в Дятловском районе
11:32 Происшествия
Форум регионов Беларуси и Узбекистана планируют провести в 2019 году
11:29 Экономика
Число прямых авиарейсов между Минском и Ташкентом может увеличиться до четырех в неделю
11:29 Общество
БГК им. Мешкова одержал третью победу подряд в SEHA-лиге
11:28 Спорт
Первая запись Дэвида Боуи продана на аукционе за $51 тыс.
11:28 Культура
Беларусь и Узбекистан заключат договор о социально-экономическом сотрудничестве на пять лет
11:28 Экономика
В Марьиной Горке подростки бросились спасать тонущего пенсионера
11:28 Происшествия
Беларусь и Узбекистан планируют создать совместные предприятия в фармацевтике, машиностроении и АПК
11:23 Экономика
Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан
11:20 Президент
В Мостах тренер по борьбе усмирил вооруженного хулигана
11:17 Происшествия
Беларусь предлагает совмещать деятельность Конгресса местных и региональных властей Совета Европы с ЦУР
11:15 Политика
Все новости
Темы
Партнерство во имя будущего Партнерство во имя будущего
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Международный космический форум в Минске Международный космический форум в Минске
Фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 Фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Минске задержаны сбытчики гашиша и марихуаны

Происшествия 12.09.2018 | 10:04
Фото Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси
Фото Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Новости темы Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Другие темы

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны сбытчики гашиша и марихуаны. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Оперативники установили, что мужчины работали на одном предприятии. У одного из фигурантов по месту жительства обнаружили и изъяли 1,21 г гашиша. Наркотик он покупал и перепродавал по $20 за условный грамм. Во время осмотра жилья второго фигуранта нашли 3,82 г марихуаны и около грамма гашиша. Ранее молодой человек был судим за кражу.

Изъятые вещества направили на исследование в Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Фигуранты заключены под стражу.-0-

Новости по теме
Крупная партия гашиша изъята у витебчанина
Торговец наркотиками задержан в Минске
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
МВД, Минск, наркотики
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.5187 BYN 2.512 BYN 2.523 BYN
USD
2.1673 BYN 2.168 BYN 2.177 BYN
RUB
3.0966 BYN 3.11 BYN 3.12 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко потребовал уже к началу 2019 года кардинально решить проблемы в здравоохранении
Все видео

Фотоновости

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев встретился с делегацией Совета директоров ЕБРР
Все фото

Инфографика

Беларусь - Узбекистан: торгово-экономическое сотрудничество Товарооборот Беларуси с Узбекистаном в январе-июле 2018 года составил $99,6 млн. (рост в 1.7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления
Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан
Лукашенко поздравил с днем рождения народную артистку СССР Татьяну Доронину
Политика
Беларусь предлагает совмещать деятельность Конгресса местных и региональных властей Совета Европы с ЦУР
МИД Беларуси и России провели консультации по вопросам отношений с США и Канадой
Европейские эксперты обменяются в Минске опытом развития местного самоуправления
Экономика
Во время встречи Правительство рассчитывает на вхождение ЕБРР в состав акционеров Белинвестбанка до конца года
Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕБРР при реконструкции аварийных мостов
Форум регионов Беларуси и Узбекистана планируют провести в 2019 году
Общество
Фото организаторов Игрок угадал исходы 13 матчей и сорвал джекпот - 45 573 рублей!
До +26°С и дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 13 сентября
Число прямых авиарейсов между Минском и Ташкентом может увеличиться до четырех в неделю
Регионы
Фото из архива День без автомобиля пройдет в Минске 22 сентября
Крупные региональные ярмарки пройдут осенью в семи городах Минской области
КГК требует более эффективного использования мелиорированных земель в Могилевской области
Спорт
Во время тренировки сборной Беларуси в Кишиневе. Фото АБФФ Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет в Кишиневе с Молдовой в Лиге наций
БГК им. Мешкова одержал третью победу подряд в SEHA-лиге
Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на стартовом этапе ралли-рейда в Туркменистане
Технологии
Фото thetimes.co.uk NASA назвало пять главных трудностей полета на Марс
Apple презентует новые iPhone 12 сентября
СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой - мнение
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный театральный фестиваль "Белая вежа" стартовал в Бресте
Первая запись Дэвида Боуи продана на аукционе за $51 тыс.
Жители Гродно смогут проголосовать за лучшую картину Манхэттенского фестиваля
В мире
Владимир Путин. Фото ТАСС Путин призвал сохранить дух экономической свободы без санкций и политической предвзятости
Жан-Клод Юнкер предложил уменьшить долю доллара в расчетах за энергоносители
Путин рассказал, что подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей - гражданские люди
Калейдоскоп
Олег Новицкий Олег Новицкий поделился в Instagram эмоциями с космического конгресса
В Австралии семья купила военный корабль
Ким Кардашьян наняла помощника снимать за нее селфи
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия