12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны сбытчики гашиша и марихуаны. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Оперативники установили, что мужчины работали на одном предприятии. У одного из фигурантов по месту жительства обнаружили и изъяли 1,21 г гашиша. Наркотик он покупал и перепродавал по $20 за условный грамм. Во время осмотра жилья второго фигуранта нашли 3,82 г марихуаны и около грамма гашиша. Ранее молодой человек был судим за кражу.

Изъятые вещества направили на исследование в Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Фигуранты заключены под стражу.-0-