11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завели уголовное дело на водителя автобуса из-за травмирования пассажира, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Столичные следователи устанавливают обстоятельства получения травм 60-летним мужчиной при посадке в автобус. Инцидент произошел утром 20 апреля на остановке "Автозаводская" на Партизанском проспекте. По информации следствия, руку входившего в автобус пассажира зажало дверями, когда МАЗ начал движение. Из-за этого мужчина упал и получил травмы. Управлением СК по Минску в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Водитель позвонил в скорую помощь и коллегам, которые отвезли пострадавшего домой до прибытия на место медиков. "При этом о случившемся в правоохранительные органы никто не сообщил. Спустя несколько часов пострадавший мужчина из-за ухудшения состояния обратился за медицинской помощью и был госпитализирован с травмой головы и переломами костей, - рассказала Марина Дранькова. - По сообщению из больницы о данных травмах следователи провели проверку, изъяли видеозаписи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала связанные с травмированием пассажира события. Проведены осмотры места происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертизы".

Следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного происшествия, а также обстоятельства сокрытия данного факта должностными лицами предприятия.-0-