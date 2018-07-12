В Минске завершено расследование дела о нападениях на женщин в Серебрянке

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего мужчины в совершении насильственных преступлений. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данным следствия, нетрезвый мужчина в ночь на 5 и 6 января, а также на 1 февраля у лесопарковых зон в районе улиц Якубова и Малинина нападал с ножом на женщин с целью завладения имуществом. "В первом случае он также совершил изнасилование. В двух последующих похитить деньги у жертв он не смог, так как опасался, что его задержат очевидцы, и скрылся", - рассказала Марина Дранькова. Кроме того, фигурант требовал у одной из пострадавших молчать под угрозой убийством.

Осмотры мест происшествий и записей камер видеонаблюдения позволили изъять и зафиксировать следы совершенных преступлений. "Согласно заключению судебно-генетических экспертиз ГКСЭ, при исследовании полученных сравнительных образцов ДНК у задержанного со следами с места происшествия установлено полное совпадение генотипов. По выводам комплексной психолого-психиатрической и сексологической экспертизы, у мужчины не обнаружено каких-либо психических расстройств как в периоды совершения преступлений, так и в период проведения экспертизы. Он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - отметила Марина Дранькова.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.ч.1,2 ст.207 УК (разбой, совершенный повторно), ч.3 ст.167 УК (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия и угрозой его применения, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия), ч.3 ст.166 УК (изнасилование) и ст.186 УК (угроза убийством). Свою вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Как сообщалось, 26-летний мужчина, нападавший на женщин в Минске, в феврале был задержан и заключен под стражу. При проведении личного обыска у него был обнаружен кухонный нож. Молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном.-0-