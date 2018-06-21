Житель Свислочского района с ножом требовал у участкового табельное оружие

21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Свислочского района с ножом в руках требовал у участкового табельное оружие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель поселка Порозово 1975 года рождения употреблял спиртные напитки. В какой-то момент решил выместить злобу на сожительнице: мужчина ее душил и угрожал убить. Испуганная женщина обратилась за помощью к местному участковому. "Милиционер укрыл женщину в своем доме, вызвал следственно-оперативную группу и передал ее прибывшим правоохранителям", - рассказали в пресс-службе УВД. История на этом не закончилась. Буян решил разобраться и с милиционером.

"Участковый инспектор был во дворе своего частного дома, когда увидел незваного гостя. Тот размахивал принесенным с собой ножом, высказывал намерения лишить сотрудника милиции жизни. Он также требовал передать ему табельное оружие, патроны и ключи от служебного автомобиля", - сообщили в милиции.

Участковый предложил агрессору зайти в дом. Якобы там и находится все, что тот требует. В гостях у милиционера в это время находился коллега по службе: вдвоем они справились с дебоширом, не дав тому пустить нож в дело.

Проспавшись, утром мужчина сообщил, что таким образом хотел пошутить. Впрочем, шутку его не оценили. По ч.2 ст.207 УК (разбой) возбуждено уголовное дело. Дебоширу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.-0-