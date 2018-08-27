В Минске женщина во время уборки подвала нашла две гранаты

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина нашла две гранаты во время уборки подвала, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Женщина приобрела квартиру в одном из домов столицы. "В минувшие выходные она решила провести уборку своего подвального помещения и обнаружила две гранаты и более 100 патронов. На месте работала следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группа", - рассказали в СК.
"Проведена эвакуация жильцов, боеприпасы изъяты. Установлено, что обнаруженные гранаты являются учебными. Проводится проверка", - добавили в Следственном комитете.-0-
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