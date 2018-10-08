8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе двое парней погибли от удара током. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Трагическое происшествие случилось 6 октября около полуночи в Минском районе. Группа молодых людей проводила время у железнодорожной станции Помыслище в агрогородке Щомыслица. В компании были двое парней и две девушки. Молодые люди решили ненадолго отлучиться, и спустя некоторое время девушки услышали шум.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что ребята перелезали через вагон грузового поезда и были смертельно травмированы электротоком высоковольтных проводов. 18-летний житель Брестского района погиб на месте: на теле молодого человека есть характерный ожог от электротравмы. Второй юноша 2001 года рождения, учащийся одного из лицеев Дзержинска, скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

МВД напоминает, что основными причинами травмирования и поражения электротоком людей на железнодорожных путях являются незнание или игнорирование мер безопасности. Категорически запрещается подниматься на крыши составов и приближаться к проводам контактной сети.-0-