25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе мужчину нашли мертвым в лесополосе. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Труп мужчины находился в лесополосе на берегу канала Вилейско-Минской водной системы на расстоянии около 120 м от железнодорожного остановочного пункта Хмелевка. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Личность мужчины и причины его смерти устанавливаются. Ряд исследований по данному поводу проводится специалистами Минского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз.

Погибшему на вид 50-70 лет, рост 170-175 см, волосы темного цвета. Он был одет в темно-синий джемпер, фиолетовые спортивные брюки. Особые приметы - татуировки: на левом предплечье - лицо женщины, на левой кисти - якорь и солнце, на правом бедре - обнаженная женщина, на левом бедре - крест с дубовыми листьями и череп.

Сотрудники уголовного розыска Минского РУВД просят всех, кто может помочь в установлении личности умершего или обладает какой-либо информацией по поводу происшествия, связаться с правоохранительными органами. Конфиденциальность гарантируется.-0-

Фото УВД Миноблисполкома