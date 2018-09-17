В Минском районе парень уговорил девушку попробовать психотроп, ему грозит до 10 лет тюрьмы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе парень склонил девушку-подростка попробовать психотроп, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского РУВД Елена Королева.

В столичное РУВД поступило сообщение из Минской областной детской клинической больницы о том, что к ним попала 16-летняя жительница города Столбцы с признаками наркотической передозировки.

Во время оперативно-проверочных мероприятий сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Минского РУВД установили, что девушка вместе с 18-летним приятелем 16 июля выехала в лес недалеко от деревни Королев Стан Минского района, где был оборудован психотропный тайник. Забрав закладку, молодой человек уговорил спутницу попробовать особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP. После употребления девушка почувствовала себя плохо, знакомый испугался и скрылся. Жители деревни Королев Стан, заметив подростка в неадекватном состоянии, вызвали скорую.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 331 УК РБ (склонение к употреблению наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.-0-