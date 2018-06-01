В Миорах произошел пожар в физкультурно-оздоровительном комплексе

1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорах на ликвидации пожара в физкультурно-оздоровительном комплексе задействовано около 30 спасателей и восемь единиц пожарной аварийно-спасательной техники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 9.28. По прибытии пожарных расчетов в первую очередь упор был сделан на эвакуацию людей. Для этого проведены обследования на первом этаже и чердачном помещении. Тушение пожара затруднено металлочерепицей, которой покрыта крыша, проинформировали в управлении.

По последней информации, локализовать возгорание пока не удалось.-0-