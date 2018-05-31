31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борисовском полигоне бытовых отходов второй раз за сутки произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.
На месте работают спасатели совместно с сотрудниками предприятия.
По состоянию на 21.00 для ликвидации загорания мусора задействовано 38 единиц техники и 89 человек - из них 14 единиц техники МЧС и 59 спасателей.
Пострадавших нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3538 BYN
|2.346 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.0123 BYN
|2.008 BYN
|2.013 BYN
|RUB
|3.2422 BYN
|3.23 BYN
|3.242 BYN