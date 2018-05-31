31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борисовском полигоне бытовых отходов второй раз за сутки произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.

На месте работают спасатели совместно с сотрудниками предприятия.

По состоянию на 21.00 для ликвидации загорания мусора задействовано 38 единиц техники и 89 человек - из них 14 единиц техники МЧС и 59 спасателей.

Пострадавших нет.-0-