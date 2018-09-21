21 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорском районе в поле горел кормоуборочный комбайн, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Происшествие случилось днем 20 сентября возле деревни Подъельцы. До прибытия спасателей комбайнер пытался справиться с огнем с помощью огнетушителей. Однако потушить возгорание самостоятельно ему не удалось. К прибытию подразделения МЧС моторный отсек комбайна горел открытым пламенем. Пожар локализовали и ликвидировали работники МЧС. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-