В Могилеве бесправник насмерть сбил женщину

19 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве бесправник сбил насмерть женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Тридцатипятилетний могилевчанин 18 октября в 20.00, управляя автомобилем "Форд", на улице Космонавтов наехал на переходившую проезжую часть в неустановленном месте местную жительницу 1977 года рождения. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась.
Как выяснилось, водитель был лишен права управления транспортным средством.-0-
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