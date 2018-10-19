В Могилеве бесправник насмерть сбил женщину

19 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве бесправник сбил насмерть женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Тридцатипятилетний могилевчанин 18 октября в 20.00, управляя автомобилем "Форд", на улице Космонавтов наехал на переходившую проезжую часть в неустановленном месте местную жительницу 1977 года рождения. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась.

Как выяснилось, водитель был лишен права управления транспортным средством.-0-