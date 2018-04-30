В Солигорском районе легковушка столкнулась с трактором: два человека погибли

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе автомобиль BMW столкнулся с трактором, в результате ДТП два человека погибли, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 29 апреля около 14.00 на 8-м км автодороги Челонец-Гоцк в Солигорском районе. 24-летний водитель автомобиля BMW 520i при завершении маневра обгона и перестроении в свою полосу движения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором ФЭНДТ-930. Два пассажира автомобиля BMW 520i - 24-летний мужчина и 25-летняя женщина - от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель BMW 520i с травмами госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК.-0-