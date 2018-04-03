3 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве участились мошенничества в отношении пожилых людей. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

В производстве Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета находятся уже несколько уголовных дела по фактам завладения путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами престарелых граждан. Так, 1 марта текущего года в дверь квартиры супружеской пары, 1930 и 1934 годов рождения, позвонил неизвестный и пояснил, что их невестка заказала у него товар, за который необходимо заплатить Вr100. Так как у пенсионеров таких денег не было, они передали ему Вr75, после чего мужчина скрылся, сказав, что пошел за товаром. Созвонившись со своей невесткой, проживающей в Российской Федерации, пенсионеры поняли, что никакой товар она не заказывала.

Аналогичный случай произошел 12 марта с 77-летним пенсионером, который, получив пенсию, направлялся домой. По пути к нему подошел незнакомый мужчина и сказал, что его дочь Ольга прислала посылку, которая лежит у него машине и за которую нужно заплатить. Пенсионер передал кошелек незнакомцу, мужчина взял деньги и ушел, якобы за посылкой. Мужчина ждал около часа, а, вернувшись домой, обнаружил, что из кошелька исчезла почти вся пенсия. У потерпевшего действительно есть дочь Ольга, проживающая в Москве.

92-летняя пенсионерка рассказала правоохранителям, что лично передала неизвестному мужчине Вr200. Женщина, получив пенсию, возвращалась домой. Возле подъезда к ней подошел незнакомец и попросил у нее денег, при этом сказал, что очень хорошо знает ее дочь и скоро вернет долг. Мужчина показался женщине очень приветливым и интеллигентным человеком. Уже позже, после разговора с дочкой, пожилая женщина поняла, что ее обманули.

Объединяет эти истории то, что незнакомец владел информацией о личной жизни пенсионеров и воспользовался этим.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) УК.

По поручению следователей сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц(а), причастных(ого) к совершению данных преступлений. Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 165-175 см, плотного телосложения. Во всех случаях мужчина был одет во все темное.

Для оказания содействия следственным органам и милиции в раскрытии данных преступлений и установления всех обстоятельств произошедшего просим граждан, владеющих какой-либо информацией о данных происшествиях, сообщить в УСК по Могилевской области по тел.: 8(0222) 23-05-00, +375293102911, +375333994004, или 102.-0-