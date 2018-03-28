В Могилеве в мошенничестве подозревается гражданин Пакистана

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве гражданин Пакистана подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Подозреваемый под предлогом выполнения обязательств по организации обучения в "Белорусско-Российском университете", расположенном в Могилеве, обманом получил от иностранных граждан денежные средства. Они предназначались для оплаты за проживание в общежитии, временную регистрацию и медицинскую комиссию. Сумму денег мужчина завышал, оплачивал услуги не в полном объеме. Всего подозреваемый завладел денежными средствами на общую сумму более $5 тыс. и 900 евро.

Потерпевшими признано трое мужчин: двое граждан Бангладеш, еще один - Пакистана.

Подозреваемый имеет разрешение на постоянное проживание иностранного гражданина в Беларуси. Его действия следствием квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.

"С учетом того, что иностранные граждане не владеют ни белорусским, ни русским языками, для проведения всех следственных действий обеспечивается присутствие переводчиков", - отметила Оксана Соленюк.-0-