15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе квадрокоптер помог задержать организатора производства самогона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Сотрудники Молодечненского РОВД и РОЧС в ходе мероприятий по выявлению производителей суррогата впервые использовали квадрокоптер. "Он был запущен над деревней Носилово. С высоты птичьего полета отчетливо были заметны дым, дрова в автомашине и готовая продукция в пластиковых канистрах при входе в подпольный цех. Дрон позволил задержать неработающего местного жителя с поличным", - проинформировал заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома подполковник милиции Андрей Амбражей.

Объемы обнаруженного аппарата свидетельствовали о том, что алкоголь производился не для личных нужд: изъято почти 400 л готового продукта и более 4 т браги. Владелец производства уже привлекался к ответственности за самогоноварение.

"Положительный опыт Молодечненского РОВД в использовании беспилотника планируется внедрять и в других районах Минской области", - отметил Андрей Амбражей.-0-