30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. л суррогатного алкоголя изъяли в Минской области за четыре дня, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

УВД проводит комплекс мероприятий по профилактике пьянства. "С 26 января правоохранители выявили более 220 фактов незаконного изготовления, хранения, сбыта самогона и спиртосодержащей жидкости. Из теневого оборота выведено более 20 тыс. л суррогатного спиртного, ликвидировано 38 самогонных аппаратов. Наиболее результативно мероприятия в этом направлении проводятся в Вилейском, Молодечненском и Воложинском районах", - проинформировали в милиции.

Одно из самых крупных самогонных производств было обнаружено 29 января в д. Лужаны Воложинского района. "На одном из приусадебных участков был найден самогонный аппарат и более 12 тыс. л самогонной браги, - рассказали в УВД. - При аналогичных обстоятельствах 37-летний хозяин производства годом ранее попадал в поле зрения милиции. Тогда он организовал работу самогонного мини-завода на территории Молодечненского района. В отношении мужчины составлен административный протокол".

Милиция напоминает об ответственности за незаконное изготовление алкоголя. "Для опытных самогонщиков речь может идти о штрафе в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br24,5) с конфискацией и уничтожением самих напитков, их полуфабрикатов и аппаратов для их изготовления, - отметили в УВД. - Кроме того, у правоохранителей есть все основания наказывать и покупателей самопального алкоголя. Приобретение нелегального самогона влечет наложение штрафа в размере до 5 базовых величин".-0-

Фото и видео УВД Миноблисполкома.