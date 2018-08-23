В Мостах мотоцикл врезался в легковушку: за действия после аварии накажут обоих водителей

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостах мотоцикл врезался в легковушку: за поведение после аварии накажут обоих водителей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Молодой водитель "Фольксвагена" на улице 30 лет ВЛКСМ поворачивал налево. Его маневр был неожиданным для едущего сзади мотоциклиста. Столкновения избежать не удалось. Водитель мотоцикла и его пассажирка упали.

В ГАИ рассказали, что оба участника место происшествия покинули, что запрещено. В милиции о происшествии узнали от медиков. Пострадавшие обратились за помощью в больницу. У мотоциклиста диагностировали перелом ребер, у его пассажирки - ушибы и ссадины. Травмированных в медучреждение отвез водитель "Фольксвагена".

В ГАИ отметили, что водителю авто придется отвечать и за еще одно нарушение: чтобы снять стресс, он купил водки. Содержание алкоголя в организме превысило предельно допустимое значение вдвое. Употреблять спиртное после ДТП запрещено.-0-