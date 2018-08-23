23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехмесячная девочка пострадала при ДТП в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 22 августа около 21.00 на 96-м км автодороги М10. "Столкнулись "Фольксваген Пассат" под управлением 25-летнего водителя и автомобиль ГАЗ-53В. Легковушка ехала по трассе со стороны Гомеля в направлении Калинковичей, а грузовик стоял в левой полосе по ходу движения. В результате столкновения ехавшие на заднем сидении "Фольксвагена" 23-летняя женщина и 3-месячная девочка получили травмы и были госпитализированы", - рассказали в ГАИ.
Девочка находилась в детском удерживающем устройстве, которое было пристегнуто ремнем безопасности. При этом сам ребенок ремнем пристегнут не был.-0-
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