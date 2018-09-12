В Мостах тренер по борьбе усмирил вооруженного хулигана

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостах прохожий скрутил и передал милиции хулигана, вооруженного пистолетом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Молодой человек 1995 года рождения оказался пьяным на вокзале в Мостах. Ехать он никуда не собирался.
"Хулиган пристал к мужчине, который был явно старше его. Последний долгое время не обращал внимания на назойливого незнакомца. Но хулиган достал пневматический пистолет и начал им размахивать", - рассказали в пресс-службе УВД.
Пьяный молодой человек не учел, что прохожий оказался тренером по борьбе. Мужчина без лишних движений скрутил незнакомца и передал сотрудникам транспортной милиции.
По результатам освидетельствования в крови у подозреваемого оказалось более двух промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".-0-
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