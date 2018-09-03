3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержан подозреваемый в поджоге экскаватора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре поступила спасателям в ночь с 1 на 2 сентября. В лесопарке Пышки в областном центре горел экскаватор, принадлежащий одному из предприятий. Огнем была уничтожена кабина, поврежден моторный отсек.

В Гродно горел экскаватор: причиной пожара мог стать поджог В лесопарке Пышки в областном центре горел экскаватор, принадлежащий одному из предприятий. Техника работала на очистке полосы ЛЭП, была припаркована на естественной площадке.

Выяснилось, что горела техника в результате поджога. В нем подозревается 37-летний житель Гродно. Мужчина гулял по лесу и искал, куда выплеснуть негативную энергию, на глаза попалась техника. "Он в двух машинах разбил стекла, а третью поджег. Пламя увидела отдыхающая рядом компания молодых людей, они и сообщили о пожаре", - рассказали в пресс-службе УВД.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома