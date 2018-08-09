9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостах утонул 17-летний парень: он прыгнул в реку с тарзанки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Инцидент произошел 8 августа на реке Зельвянка в черте города. Компания молодых людей отдыхала на берегу. По предварительной информации, отдых не обошелся без спиртного. В какой-то момент 17-летний парень прыгнул в воду с тарзанки. Назад вынырнуть ему уже не удалось.
"Сегодня утром водолазы обнаружили тело в 120 м ниже по течению. Причина смерти устанавливается", - отметили в Гродненской областной организации ОСВОД.
Этот смертельный случай стал в регионе 41-м с начала года. Зачастую, отмечают спасатели-осводовцы, трагедиям сопутствуют беспечность и игнорирование правил поведения на воде, употребление спиртного. Купаться необходимо лишь в специально отведенных для этого местах, на водоемах, оборудованных спасательными станциями или постами. Такие зоны отдыха созданы в каждом районе области. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.
"Ныряние в незнакомых местах также связано с большим риском. К сожалению, не все это понимают. В Гродно для того, чтобы отучить группу подростков нырять с нового причала на Немане в районе Старого замка, пришлось привлекать милицию", - отметили в Гродненской областной организации ОСВОД.-0-
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