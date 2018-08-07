7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Сморгонью мужчина при купании спас дочь, но сам утонул, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В жаркие летние месяцы увеличивается количество фактов гибели граждан в результате утоплений. Еженедельно следователи районных подразделений Следственного комитета выбывают на подобные сообщения. Во время проверок выясняются обстоятельства трагедий, причины и условия, приведшие к ним. В числе основных - грубые нарушения гражданами правил поведения на водных объектах.

"4 августа рядом с деревней Завелье Сморгонского района во время купания в реке Вилия не рассчитали собственные силы отец и дочь из Сморгони. Сопротивляясь течению, 50-летний мужчина сумел вытолкнуть дочь из мощной струи и спасти ей жизнь. Однако воды реки поглотили его самого", - рассказал Сергей Шершеневич. В этом же день на Немане вблизи улицы Подольной в Гродно обнаружено тело 18-летнего жителя Щучина. Для купания этот участок реки не предназначен. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах утонул парень.

Трагедией закончился отдых на озере Молочном рядом с агрогородком Поречье для 38-летней жительницы Гродно 2 августа. Следователи выяснили, что перед тем как зайти в воду, она употребляла спиртное со знакомыми.

5 августа во время купания в реке Неман вблизи деревни Михайловка Гродненского района утонул 45-летний житель Скиделя. Следователи выяснили, что перед заплывом мужчина вместе с другом употреблял пиво.

В этом же день в озере рядом с населенным пунктом Бобра Щучинского района обнаружено тело 52-летнего жителя агрогородка Рожанка. Выяснилось, что мужчина плавал, невзирая на наличие установленных на берегу табличек о запрете купания.

В СК напоминают основные правила поведения на воде. Прежде всего купаться только в разрешенных местах, не нырять в незнакомых местах, не заходить, не заплывать на глубокое место, далеко от берега. Не стоит употреблять спиртные напитки, даже находясь рядом с водой. Следует запомнить правильный порядок действий в нештатных ситуациях, не поддаваться панике в случае если в них оказались.-0-