9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре спасатели помогли мужчине освободить ногу от решетки газовой плиты. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Спасатели Мозырского районного подразделения МЧС 9 марта в 4.21 выехали по сообщению о необходимости оказания помощи мужчине, нога которого застряла в решетке газовой плиты. Оказалось, что 48-летний мужчина случайно наступил ногой на крючок решетки, который и проткнул ему ногу.

Работники МЧС при помощи специального инструмента освободили ногу пострадавшего. После этого мужчину доставили в больницу.-0-