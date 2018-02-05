В Речице спасли собаку, застрявшую в решетке двери

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС помогли освободить собаку, которая застряла в решетке входной двери. Такая информация размещена на сайте Гомельского областного управления МЧС.

Инцидент произошел вечером 4 февраля. Сотрудников Речицкого районного подразделения МЧС вызвали с просьбой помочь собаке, голова которой застряла в решетке двери.

С помощью специнструмента животное освободили.

В ведомстве отметили, что в компетенцию спасателей не входит реагировать на подобные просьбы, каждую рассматривают индивидуально. Если звонки поступают и в данный момент помощь людям не требуются, в МЧС откликаются на такие обращения.-0-