9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре спасатели помогли ребенку вытащить руку из дверного проема, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Вечером 8 апреля спасателям Мозырского районного подразделения МЧС поступило сообщение о том, что ребенку 2015 года рождения нужна помощь. Как выяснилось, мальчик, играя на кухне, засунул пальцы руки в дверной проем. В результате рука ребенка застряла.
Спасатели с помощью специального оборудования отжали дверное полотно и освободили руку малыша. Госпитализация мальчику не потребовалась.-0-
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