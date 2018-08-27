В Мстиславском районе комбайнера ударило током

27 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комбайнер сельскохозяйственного предприятия в результате удара током под ЛЭП в Мстиславском районе получил травмы, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист РУП "Могилевэнерго" Алеся Радько.

Инцидент произошел около 11.00 в деревне Ходосы. Комбайнер ОАО "Мстиславская райагропромтехника" во время уборки зерновых на частном подворье приблизился к высоковольтному проводу и получил удар током.

Для оказания помощи его доставили в Мстиславскую райбольницу. Мужчина находится в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

На место происшествия выехали специалисты РУП "Могилевэнерго" для изучения ситуации и выяснения причин ЧП.

Аналогичное ЧП произошло 26 августа в Гомельской области. Мужчина, 1970 года рождения, житель деревни Уборок Лоевского района во время уборки зерновых приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтному проводу. Он находился на комбайне. Медики констатировали смерть пострадавшего.-0-