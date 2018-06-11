11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке соцработница украла у пенсионерки золотые украшения, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

С заявлением в милицию обратилась 82-летняя женщина, у которой при неизвестных обстоятельствах с февраля по май из квартиры исчезли шесть золотых украшений. Правоохранители установили причастность к этому социальной работницы, которая посещала пенсионерку и видела, где та хранит драгоценности. "Украденные кольца женщина 1991 года рождения затем по своему паспорту сдавала в ломбард, а за полученные деньги рассчитывалась по кредитам", - рассказал Виталий Сапроненко.

В отношении злоумышленницы Новополоцким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РБ.-0-