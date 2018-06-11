11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке соцработница украла у пенсионерки золотые украшения, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
С заявлением в милицию обратилась 82-летняя женщина, у которой при неизвестных обстоятельствах с февраля по май из квартиры исчезли шесть золотых украшений. Правоохранители установили причастность к этому социальной работницы, которая посещала пенсионерку и видела, где та хранит драгоценности. "Украденные кольца женщина 1991 года рождения затем по своему паспорту сдавала в ломбард, а за полученные деньги рассчитывалась по кредитам", - рассказал Виталий Сапроненко.
В отношении злоумышленницы Новополоцким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РБ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3562 BYN
|2.354 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|1.999 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.2041 BYN
|3.185 BYN
|3.204 BYN