Минчанин украл в своем доме велосипед и спрятал за спутниковой антенной

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин украл в своем доме велосипед и спрятал его за спутниковой антенной, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Московское РУВД Минска обратился мужчина с заявлением о краже из тамбура подъезда велосипеда BMХ и беговела общей стоимостью Br250. Велосипед не был закрыт на замок. Сотрудники милиции установили, что совершил кражу житель этого же дома.

При поквартирном обходе оперативник обратил внимание на жильца второго этажа. "Он рассказал, что только что выбрасывал мусор и видел около мусоропровода оставленный кем-то беговел. Сотрудник милиции действительно обнаружил в указанном месте похищенное, а когда вернулся, то увидел, что мужчина держит в руках пакет с мусором и только собирается его выбросить. Оперативник заподозрил, что мужчина причастен к краже. Вскоре тот признался, что украл имущество соседей. Похищенный велосипед был обнаружен за спутниковой антенной-тарелкой", - рассказали в ГУВД.

Минчанин ранее к уголовной ответственности не привлекался. Московским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-