Минчанин три месяца похищал деньги со стола бухгалтера фирмы

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник минской фирмы три месяца похищал деньги со стола бухгалтера, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала 25-летнего мужчину. "Он на протяжении трех месяцев похищал суммы от Br70 до Br150. Как пояснил задержанный, когда у него возникали финансовые трудности, он брал деньги, которые лежали на столе у бухгалтера", - рассказали в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-