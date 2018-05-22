Минчанин три месяца похищал деньги со стола бухгалтера фирмы

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник минской фирмы три месяца похищал деньги со стола бухгалтера, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Милиция задержала 25-летнего мужчину. "Он на протяжении трех месяцев похищал суммы от Br70 до Br150. Как пояснил задержанный, когда у него возникали финансовые трудности, он брал деньги, которые лежали на столе у бухгалтера", - рассказали в ГУВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-
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