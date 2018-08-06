6 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе легковушка столкнулась с фурой, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
На автодороге М8 5 августа около 16.00 вблизи деревни Ромальдово Оршанского района водитель 1971 года рождения на автомобиле "Форд Фокус" двигался в попутном направлении с машиной MAHTGX с полуприцепом. Он не выбрал безопасной дистанции и в результате столкнулся с останавливающейся фурой. 49-летняя пассажирка "Форд Фокуса" с телесными повреждениями госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы Орши.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
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