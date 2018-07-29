В Оршанском районе перевернулся рейсовый автобус

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе перевернулся рейсовый пассажирский автобус, пострадал один человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 28 июля около 19.00 вблизи деревни Савищино. “Водитель рейсового автобуса МАЗ 1962 года рождения не учел особенности, состояние транспортного средства и дорожные условия, съехал с проезжей части в правый кювет и опрокинулся. В это время в автобусе находились 12 пассажиров”, - пояснил Александр Казючиц.

В результате аварии пассажир 1964 года рождения с телесными повреждениями доставлена в травматологическое отделение больницы. По данному факту проводится проверка.-0-