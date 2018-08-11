11 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше автомобиль сбил на переходе пенсионера, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

10 августа в райцентре водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем "Киа", двигался по ул.Ленина и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 73-летнего пенсионера. Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в травматологическое отделение Оршанской городской больницы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-