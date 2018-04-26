26 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше бомж обворовал церковь, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В ночь с 22 на 23 апреля мужчина без определенного места жительства разбил камнем окно в расположенной на окраине города церкви, проник в помещение, нашел ключ от сейфа и украл из него около Br1 тыс. Он снял номер в местной гостинице, ходил в магазины, ездил на такси. Красивым завершением должен был стать вечер с дамой в кафе, после которого он планировал идти сдаваться в милицию в связи с иссякшим денежным ресурсом.

В последние пункты плана вмешались правоохранители, которые сами пришли за фигурантом истории, потому долгожданный ужин у мужчины так и не состоялся.

Как выяснилось, мужчина стал посещать эту церковь совсем недавно. А день перед ограблением полностью провел в ней. В это время, скорее всего, ему и удалось подсмотреть, где находится сейф и лежит ключ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси (кража). Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.-0-