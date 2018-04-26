26 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше бомж обворовал церковь, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
В ночь с 22 на 23 апреля мужчина без определенного места жительства разбил камнем окно в расположенной на окраине города церкви, проник в помещение, нашел ключ от сейфа и украл из него около Br1 тыс. Он снял номер в местной гостинице, ходил в магазины, ездил на такси. Красивым завершением должен был стать вечер с дамой в кафе, после которого он планировал идти сдаваться в милицию в связи с иссякшим денежным ресурсом.
В последние пункты плана вмешались правоохранители, которые сами пришли за фигурантом истории, потому долгожданный ужин у мужчины так и не состоялся.
Как выяснилось, мужчина стал посещать эту церковь совсем недавно. А день перед ограблением полностью провел в ней. В это время, скорее всего, ему и удалось подсмотреть, где находится сейф и лежит ключ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси (кража). Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4438 BYN
|2.44 BYN
|2.446 BYN
|USD
|2.0032 BYN
|2.005 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.2454 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN