В Орше завели уголовное дело на виновника ДТП с большим количеством пострадавших

19 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Орше завели уголовное дело на водителя, который стал виновником ДТП с большим количеством пострадавших. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Оршанским МОСК в отношении водителя автомобиля Volkswagen Transporter возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Установлено, что 18 января около 10.45 на 147-м км автодороги граница России (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) вблизи д. Купелка Оршанского района произошло столкновение автомобилей Volkswagen Transporter и Mitsubishi Galant.

56-летний житель Могилева, управляя личным автомобилем Volkswagen, двигался в направлении Витебска. Вблизи д. Купелка при завершении маневра обгона не справился с управлением и в результате заноса автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

Фото УСК по Витебской области

В момент столкновения в Volkswagen находился водитель и пять пассажиров (26-летняя дочь водителя, женщины 50 и 26 лет, 34-летний мужчина - все жители Могилева, 33-летняя жительница Глубокого Витебской области), в автомобиле Mitsubishi были жители Витебской области - водитель и три пассажира (мужчины в возрасте 45 и 23 лет и 41-летняя женщина, все родственники).

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant и восемь пассажиров автомашин, которые доставлены в учреждение здравоохранения Орши. Медики госпитализировали семь потерпевших, у которых констатированы переломы, ушибы, различные травмы.

Ближайший наряд ДПС, прибывший на место аварии, констатировал, что на автомобилях установлены зимние шины, водители были пристегнуты ремнями безопасности. По предварительной информации, оба водителя были трезвые. Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, проводят допросы свидетелей и потерпевших, выясняют обстоятельства аварии. Расследование уголовного дела продолжается. -0-