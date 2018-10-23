В Осиповичском районе рабочий погиб во время прокладки кабеля

23 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Во время прокладки кабеля в воинской части в Осиповичском районе погиб 24-летний рабочий, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

Установлено, что 18 октября компания-подрядчик вела работы по прокладке силового и сигнального кабелей в одной из воинских частей Осиповичского района. Примерно в 14.00 при работах 24-летний мужчина попал под траншеекопатель и получил травмы, от которых скончался в больнице.

Осиповичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят мероприятия, необходимые для выяснения обстоятельств произошедшего.-0-