В Островце мужчина провалился под лед и утонул

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце утонул мужчина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Трагедией закончилась прогулка по тонкому льду для жителя Островца. Мужчина 1980 года рождения решил срезать путь и перейти через водоем в центре города. Лед не выдержал, и мужчина оказался в воде. Его заметили, вызвали помощь, однако спасти терпящего бедствие не успели: он скрылся под водой.

"Выход на лед может быть смертельно опасным. Идет его интенсивное таяние", - отметили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах. Причем лед уже сошел даже на больших водоемах. В частности, чистая вода на Зельвенском водохранилище. Практически нет льда на озере Белом в Гродненском районе. На Юбилейном озере у Гродно толщина льда не превышает 5-7 см, он рыхлый и непрочный.

В ОСВОД напомнили, что в Гродненской области действует запрет выхода на тонкий лед. В регионе водоемы патрулируются сотрудниками ОСВОД, МЧС и органов внутренних дел. С начала года предупреждены более 700 человек, 13 человек в регионе были спасены.-0-