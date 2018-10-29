В Островце воры одновременно обокрали соседние магазины

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце воры, не сговариваясь, одновременно обокрали соседние магазины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
От действий двух злоумышленников 28 октября в обеденное время пострадали три магазина. Сначала мужчина 1972 года рождения забрал с прилавка торгового павильона спортивный костюм. В соседнем магазине незаметно от продавца прихватил комплект одежды для зимней рыбалки.
Сотрудники торговых объектов быстро заметили пропажу. Злоумышленника задержали по горячим следам.
"В это время еще один мужчина в расположенном рядом магазине попытался вынести музыкальную колонку", - сообщили в пресс-службе УВД. Второго воришку также задержали.
Похищенный товар изъят. Уголовные дела возбуждены по статье "Кража".-0-
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