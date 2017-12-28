В Петриковском районе подтопило дорогу Лучицы-Хвойня

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе Гомельской области талыми водами подтоплена дорога Лучицы-Хвойня, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Ситуация с высоким уровнем воды на этом участке находится под постоянным контролем. "На данный момент глубина подтопления составляет 10-15 см, подтоплены 150 м дороги. Проезд грузового и легкового транспорта возможен. Жизнедеятельность деревни Хвойня, куда ведет дорога, не нарушена, - рассказали в МЧС. - В случае дальнейшего увеличения уровня воды и невозможности проезда имеется объездная дорога через перекресток в направлении деревни Секеричи. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам и административным зданиям нет".

Фото МЧС

Организацией ДРСУ-112 установлены дорожные элементы, которые обозначают края проезжей части. Информация доведена до оперативных служб района.

Фото МЧС

Подтопление этого участка автодороги произошло талыми и паводковыми водами реки Птичь. По информации Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 27 декабря уровень воды в Птичи в районе деревни 1-я Слободка составил 352 см (+2 см), при выходе на пойму - 290 см.-0-