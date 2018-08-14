В Пинске будут судить участников разбойного нападения на предпринимателя

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Пинского района и города Пинска сегодня начинается рассмотрение уголовного дела о разбойном нападении на местного предпринимателя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

В совершении преступления обвиняются пятеро человек: трое россиян, 1985, 1982 и 1975 годов рождения, и двое белорусов, 1989 и 1991 годов рождения. Двум из них - россиянину и белорусу - предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением тяжкого телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в особо крупном размере). Двое других фигурантов обвиняются по трем статьям УК. Самый младший из обвиняемых, житель поселка Логишин, проходит по двум статьям УК за соучастие.

Как сообщалось, преступление было совершено в Пинске вечером 4 января. Злоумышленники в масках проникли в дом индивидуального предпринимателя, связали его жену и 11-летнюю дочь и под угрозой оружия потребовали деньги. Преступники завладели деньгами и имуществом на Br26 тыс., однако хозяин дома успел нажать тревожную кнопку. Прибывшему на место происшествия наряду Департамента охраны бандиты оказали активное вооруженное сопротивление. Во время задержания двое из них получили огнестрельные ранения и были задержаны. Телесные повреждения получил сотрудник милиции. Предприниматель и его семья не пострадали. На следующий день, 5 января, были задержаны еще двое подозреваемых. Также был установлен пособник нападавших.-0-