В Пинске легковушка сбила на зебре мальчика

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске на пешеходном переходе легковушка сбила мальчика, сообщили БЕЛТА в ГАИ Брестской области.

ДТП произошло 20 апреля. По предварительной версии, около 13.00 43-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель-Астра" двигался по улице Брестской - от улицы Революционной к улице Индустриальной. Поворачивая направо на улицу 60 лет Октября, он наехал на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в Пинскую центральную больницу и госпитализировали в реанимационное отделение.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

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