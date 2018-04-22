В Пинске легковушка сбила на зебре мальчика

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске на пешеходном переходе легковушка сбила мальчика, сообщили БЕЛТА в ГАИ Брестской области.
ДТП произошло 20 апреля. По предварительной версии, около 13.00 43-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель-Астра" двигался по улице Брестской - от улицы Революционной к улице Индустриальной. Поворачивая направо на улицу 60 лет Октября, он наехал на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в Пинскую центральную больницу и госпитализировали в реанимационное отделение.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN