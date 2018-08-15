В Пинском районе 72 раза привлекавшийся к ответственности байкер устроил смертельное ДТП

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе байкер, привлекавшийся к ответственности 72 раза (наиболее частое нарушение - превышение скорости), совершил смертельное ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 14 августа в 17.45 на дороге Н252 Ставок-Красиево. По предварительной информации, за рулем мотоцикла Kawasaki ZZR находился 35-летний пинчанин. Во время движения на закругленном участке он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП серьезные травмы получил 29-летний пассажир (житель деревни Ставок), который скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии. Установлено, что мужчины были без мотошлемов. Взята кровь на исследование.-0-
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