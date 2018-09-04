В Пинском районе рыбак выпал из лодки и утонул

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе рыбак из-за плохого самочувствия выпал из лодки и утонул, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Житель деревни Семеховичи 1955 года рождения рыбачил на озере Горынец 29 августа. Озеро находится в пограничной полосе, поэтому пенсионер получил заблаговременно специальное разрешение. Когда мужчина не вернулся в контрольное время, пограничники забили тревогу и отправились на поиски. На озере обнаружили пустую лодку, об инциденте проинформировали милиционеров. Тело пенсионера без признаков насильственной смерти водолазы ОСВОДа извлекли из воды 31 августа.

Мужчина болел сахарным диабетом и состоял на учете у кардиолога. К тому же, по словам родственников, накануне он жаловался на плохое самочувствие. Предполагается, что пенсионеру стало плохо и он выпал из лодки.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит по факту проверку.-0-