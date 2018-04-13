В Поставах из-за пожара в общежитии эвакуированы 20 человек

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставах спасатели эвакуировали из общежития 20 человек из-за пожара, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в общежитии по улице Космонавтов в городе Поставы поступило в 12.41 12 апреля. В результате пожара в комнате общежития, принадлежащего УП "ЖКХ Поставского района", повреждено имущество. Работниками МЧС спасены 2 и эвакуированы 20 человек. Причина пожара устанавливается.

Похожий случай произошел и в Минском районе. В 00.11 13 апреля поступило сообщение о пожаре в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития в поселке Привольный Минского района. Работниками МЧС с четвертого этажа здания эвакуированы 18 человек (из них 1 ребенок). Пострадавших нет.

В результате пожара поврежден холодильник, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

В целом, за минувшие сутки в стране произошло 22 пожара, на которых погибли 2 человека.-0-