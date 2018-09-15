В Поставском районе легковушка вылетела в кювет: водитель погиб

15 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Поставском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 14 сентября в 20.10. Механизатор одного из местных хозяйств, не имея водительских прав, при движении на автомобиле "Пежо-406" по автодороге Глубокое - Поставы - Лынтупы не учел особенностей состояния транспортного средства, скоростной режим и в результате съехал в кювет, легковушка перевернулась. От полученных травм мужчина 1967 года рождения скончался на месте происшествия.

Александр Казючиц призвал водителей соблюдать повышенную осторожность за рулем и обратил внимание на участившиеся в последние дни случаи аварий. Только за 14 сентября в области произошло еще два ДТП. В Витебске "Киа" не уступил дорогу при перестроении со второй полосы в первую и столкнулся с "Ниссаном", водитель которого получил телесные повреждения. Возле деревни Муляры в Поставском районе водитель легковушки столкнулся с гужевой повозкой, пассажир повозки получил серьезную травму.-0-