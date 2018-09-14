14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в дерево, погибли водитель и пассажир. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла около 7 утра на ул.Седых. Водитель "Мазда 6" 1991 года рождения не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия он и пассажир 1996 года рождения получили смертельные травмы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску.-0-
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