12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Гродно упал самолет, информация об этом размещена в социальных сетях и на региональных новостных порталах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Небольшой легкий самолет, по сообщениям очевидцев, упал неподалеку от деревни Коробчицы. Информацию об этом подтвердили в Гродненском областном управлении МЧС. Там отметили, что самолет Zlin 42M 1975 года выпуска совершил аварийную посадку. Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину. Оба члена экипажа после осмотра бригадой скорой медицинской помощи были госпитализированы. Самолет деформирован.

Транспортное средство дислоцировалось на аэродроме Каролино и принадлежит авиатору-любителю. По предварительным данным, самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.-0-