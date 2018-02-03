3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице водитель не справился с управлением и съехал в реку. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

В центр оперативного управления Речицкого районного подразделения МЧС 3 февраля в 6.44 поступило сообщение о том, что легковой автомобиль съехал в реку Днепр по улице Розы Люксембург в Речице. К месту происшествия выехали спасатели.

По прибытии к месту вызова работники МЧС установили, что водитель легкового автомобиля Opel Vectra 1995 года выпуска не справился с управлением и съехал в воду. Транспортное средство находилось в 15 м от берега на глубине около 0,8 м. Водитель автомобиля на месте отсутствовал.

Спасатели извлекли автомобиль при помощи лебедочного троса. Пострадавших нет.-0-

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