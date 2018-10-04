В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать поезд

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе мужчина получил серьезные травмы, пытаясь догнать уходящий поезд, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Инцидент произошел на остановочном пункте Чижовка. Предварительно установлено, что 58-летний житель райцентра пытался догнать дизель-поезд Калинковичи-Гомель в момент, когда состав начал движение. Предположительно, мужчина упал между платформой и рельсом, в результате чего получил перелом седалищной кости, ушиб позвоночника и лишился двух пальцев кисти.
Состав был остановлен, пострадавшего доставили в медучреждение, где он находится до настоящего времени.
По факту произошедшего проводится проверка.-0-
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