В Россонском районе пьяный водитель ехал на горящем тракторе

15 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе сгорел трактор, за рулем которого был пьяный водитель, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Вечером 14 июня в оперативно-дежурную службу Россонского РОВД поступило сообщение от заместителя директора ОАО "Россонский агросервис". Мужчина рассказал, что вблизи деревни Лютиково горит трактор МТЗ 1523.3, принадлежащий предприятию.

"Установлено, что возгорание техники произошло во время движения. Ей управлял тракторист ОАО "Россонский агросервис" 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения (обнаружен алкоголь в крови в концентрации 1,91 промиле). На мужчину составлен административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси", - рассказал Виталий Сапроненко.

На предприятии трактор использовался для подвоза воды, технический осмотр был пройден в марте нынешнего года. Техника 2013 года выпуска стоила около Br44 тыс. В результате пожара трактор сгорел, пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания - нахождение трактора в режиме стояночного тормоза во время движения. Специалисты проводят проверку.-0-